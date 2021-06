Club Brugge vindt oplossing voor enfant terrible: transfer naar de Premier League

Dennis maakte enkele seizoenen het mooie weer bij Club Brugge met als hoogtepunt de twee doelpunten die hij maakte op bezoek bij Real Madrid in de Champions League. Daarna ontspoorde de aanvaller. Vorig seizoen werd hij nog uitgeleend aan Köln, maar nu is er dus een definitieve oplossing gevonden. Watford betaalt een slordige 4 miljoen voor Dennis.

De Nigeriaan maakte 29 doelpunten voor Club Brugge in 116 wedstrijden.

āœļø An agreement with Club Brugges has been reached for the transfer of exciting young forward Emmanuel Dennis, we are delighted to confirm!@_AFEX