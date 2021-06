Het is zowaar Vermaelen die de match openbreekt: "Dit zijn de moeilijkste matchen"

Hoogstaand was het (andermaal) niet. De Rode Duivels hadden een stilstaande fase nodig om de match open te breken. Hradecky kreeg het doelpunt op zijn naam, maar het was Thomas Vermaelen die kon juichen.

"Ik, matchwinnaar?", glunderde Thomas Vermaelen na afloop van de moeizame overwinning tegen de Finnen. "Dat moet lang geleden zijn, maar dat is mijn taak ook niet. Al was het wel een own goal, volgens mij", aldus Vermaelen voor de camera van Sporza.

Thomas Vermaelen besefte als geen ander dat deze wedstrijd geen schoonheidsprijs verdiende. "Het ging allemaal te langzaam, aan een te laag tempo. Dan is het zaak om geduldig te zijn, want dit zijn vaak de moeilijkste wedstrijden. Uiteindelijk hadden we een stilstaande fase om de match open te breken."

Voor het eerst sinds lang maakte Thomas Vermaelen de negentig minuten vol. "Als verdediger is dit een moeilijke wedstrijd, want je moet geconcentreerd zijn en blijven voor die ene counter die toch komt. Dat hebben we met de ganse verdediging goed gedaan. Ik ben blij dat ik nog eens negentig minuten heb kunnen spelen. En nu? We zullen wel zien wie eruit komt", besluit Vermaelen diplomatisch.