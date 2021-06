Roberto Mancini gebruikte al 25(!) spelers tijdens dit EK. De reden hiervoor? Een 31 jaar oud trauma

Italië is tot dusver een van dé smaakmakers op het Europees Kampioenschap. Negen op negen, nul doelpunten geïncasseerd, zeven keer de netten doen trillen: het oogt fraai wat Roberto Mancini heeft klaargespeeld bij Italië.

Dat de immer stijlvolle Mancini in de derde groepswedstrijd tegen Wales ging roteren, lag in de lijn der verwachtingen. In de slotfase van de wedstrijd mocht zelfs invallersdoelman Sirigu nog enkele minuten meepikken.

Het leverde na afloop een opvallende statistiek op. Na drie wedstrijden stuurde Mancini liefst 25 verschillende spelers de wei in. Alex Meret, de derde doelman, is daardoor de enige Italiaan die nog niet in actie kwam.

Trauma

Een bewuste keuze van Mancini overigens. Om dit te verklaren moeten we 31 jaar terug in de tijd. Roberto Mancini werd als speler geselecteerd voor het WK 1990 in eigen land, maar mocht op dat toernooi -waarin Italië knap als derde eindigde- geen enkele minuut spelen. Mancini noemde dat achteraf het dieptepunt van zijn loopbaan. Een gevoel dat hij dus ook niet aan zijn spelers wil bezorgen.