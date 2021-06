Philippe Albert heeft duidelijke mening over Vermaelen: "Il n'y a pas de photo"

Thomas Vermaelen staat vanavond aan de aftrap tegen Finland. De 35-jarige verdediger heeft de laatste jaren veel blessures gehad, maar voor Philippe Albert is hij de beste die we hebben.

“Het is simpel, Thomas Vermaelen is de beste van de vijf verdedigers uit de EK-selectie”, zegt Philippe Albert in Het Nieuwsblad. “Vermaelen is sterk met het hoofd, blinkt uit in de één tegen één en is ook nog eens snel. Il n'y a pas de photo - hij is beter dan de andere vier.”

Zijn leeftijd mag daarbij geen factor zijn. “Integendeel. De kwaliteiten die ik noemde, had hij altijd al en daar is nu ook nog eens een pak ervaring bijgekomen. Als hij tegen Finland zijn niveau bevestigt, is hij vertrokken als basisspeler voor de rest van het toernooi.”