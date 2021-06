De knoop is doorgehakt door club én speler: hier ligt de toekomst van Eden Hazard

Alle geruchten mogen in de prullenmand: Eden Hazard zal ook volgend seizoen voor Real Madrid voetballen. Niet alleen de Rode Duivel wil zich bewijzen in Santiago Bernabeu, maar ook de Madrileense bestuurskamer wil hem niet laten vertrekken.

Eden Hazard gaf de voorbije weken meermaals dat hij niet wil vertrekken bij Real Madrid. De Rode Duivel wil bewijzen dat hij kan slagen bij De Koninklijke. Ondertussen is het ook duidelijk dat een vertrek voor de Spaanse grootmacht geen optie is.

In de Madrileense bestuurskamer gelooft men ten volle in de kwaliteiten van Hazard. Ook Carlo Ancelotti - de Italiaan volgt Zinedine Zidane op - gaf al aan dat hij zin heeft in de samenwerking met de Rode Duivel.

Desalniettemin wordt het een cruciaal seizoen voor Hazard. Onze nationale aanvoerder doet er best aan om de criticasters te doen zwijgen met enkele flitsen op het EK om vervolgens een volledige voorbereiding te kunnen meemaken met Real Madrid.

Cruciaal seizoen

Een nieuw verloren seizoen - en dan maakt het niet uit dat de mindere prestaties het gevolg zijn van blessurelast - kan Hazard missen als kiespijn. In dat geval hebben Florentino Perez en kornuiten wellicht geen medelijden meer. Maar zo ver is het op dit moment dus niét.