Martinez is tevreden na groepsfase en knipoogt naar criticasters: "Dan doen we toch iets juist"

De Rode Duivels hebben zonder noemenswaardige problemen én met een negen op negen de knock-outfase van het EK bereikt. Toch vinden sommige criticasters dat de Belgen allesbehalve hebben geïmponeerd. Roberto Martinez is het daar niet mee eens.

"Er valt weinig af te dingen op onze negen op negen", haalt Roberto Martinez de schouders op. "Dat zijn echter meningen en die horen nu eenmaal bij het voetbal. Maar we zijn het enige Europese team dat op dit EK én op het voorbije WK alle groepswedstrijden heeft gewonnen. Dan doen we toch iets juist."

Een perfect parcours. En dat zal in de komende wedstrijden herhaald moeten worden. "In een knock-outfase kan elke wedstrijd alle kanten op. Het is onmogelijk om altijd op voorsprong te komen en gemakkelijk te winnen. Er zullen moeilijke momenten komen. De lessen van de WK-wedstrijd tegen Japan zullen dan een voordeel zijn voor ons."

Het is jammer dat de spelers door de regels hun familie niet kunnen zien. Dat zou voor een boost kunnen zorgen

"We hebben nu enkele dagen tijd om de voorbije wedstrijden te herbekijken en te analyseren", besluit de bondscoach. "Het is jammer dat de spelers door de regels hun familie niet kunnen zien. Dat zou voor een boost kunnen zorgen. Maar misschien maakt UEFA dit in een later stadium wel mogelijk. Eens er minder teams overblijven in het toernooi."