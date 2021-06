Vrouw van Toby Alderweireld had de Rode Duivels liever niet zien winnen tegen Finland

Shani Van Mieghem had de Rode Duivels liever zien verliezen tegen Finland, want dan werd het programma anders dan dat het nu zal zijn.

Shani Van Mieghem, de vrouw van Toby Alderweireld, was er niet rouwig om geweest als de Duivels niet gewonnen hadden van Finland. “Dan zouden we zaterdag kunnen spelen in Amsterdam”, zegt ze aan GVA.

Van Mieghem en Alderweireld hebben een speciale band met Amsterdam. “We hebben er lang gewoond toen hij nog bij Ajax speelde. Ik had het bijzonder gevonden om hem daar met de Rode Duivels te zien spelen. En dan had ik de wedstrijd misschien eens live kunnen bijwonen. Zondag in Sevilla geraken is veel lastiger met de kindjes.”

Hoe langer de Duivels in het toernooi blijven, hoe langer ze hun familie niet zien. “Dat begint toch te wegen. Het zijn een paar moeilijke dagen geweest met af en toe een dipje omdat ik besef dat het waarschijnlijk nog heel lang zal duren voor we hem terug zien”, klinkt het nog.