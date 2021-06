De Rode Duivels komen zo goed als zeker uit tegen de 3de van de 'groep des doods'

Dankzij de overwinning van Spanje en Zweden weten we al meer over onze tegenstander in de volgende ronde.

Het is nog een paar uurtjes afwachten en dan weten we tegen wie we gaan uitkomen in de volgende ronde. De kans is zeer groot dat het iemand is uit de 'groep des doods'. De groep met Frankrijk, Duitsland, Portugal of Hongarije.

Wie dat het exact gaat worden dat weten we vanavond rond 22u45. Want alle vier de ploegen maken nog kans op rechtstreeks kwalificatie of opgepikt te worden als beste 3de.

Of...

Er is nog een kleine kans dat het niet zo is. Dat als Frankrijk met minstens drie doelpunten verschil wint van Portugal. Als dat zo is dan zien we in de volgende ronde Zwitserland in de ogen.