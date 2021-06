Er zal veel nodig zijn om Vanaken nog bij Club Brugge weg te krijgen: "Of ik mezelf tekort doe? Ik ga op mijn 29ste niet zomaar meer naar het buitenland"

Hans Vanaken en Simon Mignolet zijn de enige spelers in de selectie van de Rode Duivels die nog in België spelen. De twee gaan op dit EK wel weinig speelkansen krijgen. Zou Vanaken meer kansen krijgen bij een ploeg in het buitenland? "Nee, dat denk ik niet."

Vanaken zit niet speciaal met een transfer meer in het hoofd. "Ik zit goed in Brugge. Als het juiste project op het juiste moment en de juiste kans zich zou aanbieden, dan ga ik daarover nadenken. Maar momenteel is dat niet aan de orde", zei hij op zijn persconferentie bij de Rode Duivels.

"Of ik mezelf tekort doe? Ik doe mijn uiterste best om op training te laten zien dat ik er klaar voor ben. Maar ik ben bijna 29 jaar, dan ga je niet zomaar meer naar het buitenland. Het is niet dat ik nog een springplank moet hebben om naar een nog grotere club te gaan. Ik denk ook niet dat ik in het buitenland moet spelen om te laten zien dat ik bij de Rode Duivels kan spelen."