Kevin Prince-Boateng is na talloze omzwervingen eindelijk thuis

15 clubs in 13 jaar heeft het Kevin-Prince Boateng gekost om eindelijk thuis te komen.

'Endlich zuhause', laat de nummer veertien van het vorige Bundesliga-seizoen weten via de officiële kanalen. Ook Boateng is blij met de hereniging met de club waar hij ooit zijn profdebuut maakte. "Hertha BSC is niet zomaar een club voor mij. Ik ben hier om iets terug te geven. Ik heb in al die jaren veel mee mogen maken en ik heb veel ervaringen opgedaan, maar ik heb mijn hele carrière aan deze club te danken. Dat ben ik nooit vergeten: Hertha is altijd in mijn hart blijven zitten", laat hij weten.

Boateng maakte in 2007 de overstap naar Tottenham Hotspur en speelde later onder meer voor Borussia Dortmund, AC Milan, Schalke 04, Eintracht Frankfurt én FC Barcelona. Afgelopen seizoen stond Boateng nog onder contract bij AC Monza, dat uitkomt in de Serie B.

De aanvaller wordt zo ploeggenoot van onze landgenoten Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio.