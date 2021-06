Opvallend! Dit is de duurste speler ter wereld sinds 2000

Een verrassende naam: Nathan Aké is de duurst betaalde speler ter wereld per gespeelde wedstrijd sinds het jaar 2000.

Afgelopen zomer pakte Manchester City uit met de transfer van de verdediger Nathan Aké. City betaalde maar liefst 45,3 miljoen aan Bournemouth om de 26-jarige Nederlander binnen te halen. Dit seizoen kwam Aké slechts dertien keer in actie bij de Cityzens en zo is hij de duurst betaalde speler ter wereld per wedstrijd (vergeleken met alle spelers die meer dan 10 wedstrijden hebben gespeeld) sinds het jaar 2000. Met een snelle berekening kan je dus zien dat Aké ongeveer 3,5 miljoen euro heeft gekost per wedstrijd.

Ook onze landgenoot Eden Hazard hoort bij de duurste spelers ooit per wedstrijd. Real Madrid spendeerde in 2019 maar liefst 115 miljoen aan de flankaanvaller, maar in de Spaanse competitie slaagde hij voorlopig niet. Hij sukkelt al twee jaar met blessures en in totaal speelde hij slechts 43 wedstrijden voor Real. Dat wil zeggen dat Hazard voorlopig ook een kleine 2,7 miljoen heeft gekost per wedstrijd.