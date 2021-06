Oranje ontloopt een zware loting

Net als de Duivels pakten zij in hun groep negen op negen, en waren zij dus al even zeker van hun plaats in de achtste finale. Sinds vandaag weten ze wie hun tegenstander wordt in de volgende ronde.

Ook in Nederland was het evenwel bang afwachten wie daar de tegenstander zou worden. Maar door het verlies van Polen én de winst van Spanje, kunnen onze Noorderburen opgelucht ademhalen.



Zo treffen zij zondag immers Tsjechië, dat zich als beste derde uit groep D wist te kwalificeren. Mocht Oranje daar als winnaar uitkomen, wacht in de kwartfinale een duel tegen Denemarken of Wales. Toch best een gunstig parcours richting halve finale. Nederland zit in de andere tabelhelft dan de Rode Duivels. Hierdoor zouden we elkaar pas kunnen treffen in de finale.