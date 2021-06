Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne naar Anderlecht? Marc Coucke heeft een plan

Op de vraag of het duo Lukaku - De Bruyne ook ooit op clubniveau mogelijk zou zijn? "Ik wil hem naar Anderlecht brengen", aldus Lukaku.

De Rode Duivel wil gerust zijn carrière ooit afsluiten bij paars-wit. Op dit moment zal dat natuurlijk nog niet aan de orde zijn.

I would gladly take him to @rscanderlecht https://t.co/Tyt4utLPF3

Marc Coucke reageerde meteen enorm gevat. "Neem een weekje verlof na de EK-finale en dan vanaf 18 juli op post ..."

You can both take a week Holliday after winning the Euro. See you at neerpede july 18th