Alderweireld over zware tegenstanders: "Liever Hongarije? Tegen Japan lagen we er ook bijna uit"

De Rode Duivels zullen het verdiend hebben als ze Europees kampioen worden. Ze zitten in de zwaarste competitiehelft en kunnen nog heel wat topploegen tegenkomen. Maar blijkbaar zijn ze daar niet echt mee bezig, dixit Toby Alderweireld.

De Duivels volgden ook met spanning de twee matchen die hun volgende tegenstander konden opleveren. Maar of ze niet liever Hongarije uit de bus hadden zien vallen? "Ik begrijp die vraag, maar ik vind dat niet de juiste mentaliteit. Als je blij bent met een tegenstander, ga je die wedstrijd niet goed in. Dan kan het zijn dat je het te makkelijk opneemt, dat er te weinig agressiviteit is", klonk het bij de verdediger.

Alderweireld haalde ook een voorbeeld aan. "Tegen Japan lagen we er ook bijna uit, en dat was op papier een mindere tegenstander. Het is gewoon aan ons, match per match. Portugal wordt een lastige tegenstander, maar ook wij zijn een lastig land om tegen te spelen."

Daarna wacht waarschijnlijk Italië. "We bekijken het stap per stap. Het kan ook niet anders met de grote landen die ons staan te wachten. Het eerste doel is de volgende ronde bereiken."