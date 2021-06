Veld in Sevilla een nadeel? "We moeten ervoor zorgen dat de omstandigheden een voordeel worden"

Het veld van La Cartuja in Sevilla ligt er erbarmelijk bij. Dat zijn in ieder geval de berichten die ons bereiken. Een nadeel voor de Rode Duivels?

Toby Alderweireld wou er geen thema van maken. "We zijn een ploeg die de bal wil. Maar we moeten er gewoon voor zorgen dat de omstandigheden een voordeel worden. Het veld mag geen excuus zijn. De toeschouwers ook niet", klonk het.

Veel Rode Duivels beklaagden zich wel al over dat gebrek aan een EK-stadion in België. "We hebben al twee en halve uitwedstrijd gespeeld. Misschien is het goed de ervaring van Denemarken in de rugzak te hebben. In de tweede helft hebben we getoond dat we er ons boven gaan zetten."