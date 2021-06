Zo zien de achtste finales eruit en de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels in de volgende rondes

De Rode Duivels nemen het in de achtste finales van hun EK zondagavond op tegen Portugal in Sevilla. En wat volgt daarna?

Als de Belgen doorgaan naar de kwartfinales, dan wacht op 2 juli in München de winnaar van Italië - Oostenrijk.

Pittig programma

In de halve finale op 6 juli op Wembley krijgen we de winnaar van Frankrijk - Zwitserland of Kroatië - Spanje voor de kiezen.

De onderste tabelhelft bestaat uit Zweden - Oekraïne, Engeland - Duitsland, Nederland - Tsjechië en Wales - Denemarken.