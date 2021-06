Ricardo Sa Pinto gecharmeerd door Rode Duivels: "Ze zijn titelkandidaat, maar licht voordeel voor Portugal"

De ex-coach van Standard geeft in de Portugese media aan dat er een 'intelligente en evenwichtige' Portugese ploeg op het veld zal moeten staan om de Rode Duivels zondag te kunnen kloppen.

Ricardo Sa Pinto, die zowel als speler en trainer actief was bij de Rouches, blikte bij Lusa vooruit naar de clash van zondag tussen Portugal en België. Hoewel Sa Pinto in Portugal gelooft, waarschuwt hij meteen ook voor de 'geweldige periode' waarin de Rode Duivels zich bevinden.

"Vroeger geweldige spelers, maar geen team"

"Ik beschouw België als een van de titelkandidaten op dit EK", geeft Sa Pinto aan. Vroeger vormden die geweldige spelers niet altijd een hechte ploeg, maar dat is nu helemaal anders. Het is een ploeg die aanvallend voetbal speelt en moeilijk te manoeuvreren is. Ze staan niet voor niets eerste op de FIFA-ranking."

Desondanks ziet Sa Pinto, 45-voudig international, Portugal toch als favoriet zondag. "Als we met de juiste attitude op het veld komen en goed georganiseerd staan, geloof ik er rotsvast in dat het zal lukken. Er zal een intelligent en evenwichtig Portugees elftal moeten staan, waarin de spelers klaar moeten zijn om zichzelf te overtreffen", besluit Sa Pinto.