Ex-Club Brugge speler kan naar de Bundesliga

Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) vertrekt deze zomer mogelijk bij AFC Bournemouth. De Nederlander staat in de belangstelling van Wolfsburg.

Dat meldt transferexpert Fabrizio Romano van Sky Sport Italia. Danjuma kende een prima seizoen met Bournemouth, maar de kers op de taart ontbrak. In de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League was Brentford over twee wedstrijden te sterk. Persoonlijk kende Danjuma een goed seizoen met 15 doelpunten en 7 assists in 33 Championship-wedstrijden.

Danjuma speelde één seizoen voor Club Brugge dat hem zelf bij NEC weghaalde. In totaal kwam hij tot 25 wedstrijden waarin hij zesmaal tot scoren kwam en vier assist gaf.