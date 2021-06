Nacer Chadli er niet bij tegen Portugal

De Belgische voetbalbond maakte bekend dat Nacer Chadli niet meer afreist naar Sevilla. Hij zal dus het duel tussen België en Portugal moeten zien vanuit Tubeke. De voetbalbond maakte bekend dat hij zich niet goed voelde en ook niet heeft kunnen meetrainen. Daarom reist hij niet mee af met zijn ploeggenoten om het Portugal van Ronaldo in de ogen te kijken.

