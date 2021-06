Rode Duivels zijn gearriveerd in Sevilla: nu op naar een hete zondagavond tegen de Portugezen

De Rode Duivels hebben voet gezet op Spaanse bodem: ze zijn gearriveerd in Sevilla, waar de Portugezen zondagavond de tegenstanders zullen zijn tijdens de achtste finales van het EK. De Duivels namen opnieuw het vliegtuig in Charleroi en zijn inmiddels dus geland.

Zaterdagochtend ging het van het basecamp in Tubeke richting Charleroi, waar ze net als bij vorige verplaatsingen naar wedstrijdlocaties de vlucht zouden nemen. Bestemming deze keer niet Sint-Petersburg of Kopenhagen, wel Sevilla. Voorzien was dat ze daar iets na de middag zouden aankomen.

Zo is inmiddels ook geschied. Van aan de luchthaven in Sevilla ging het dan meteen naar het Torre Sevilla hotel. Die verplaatsing zou ongeveer een twintigtal minuutjes in beslag nemen. De Rode Duivels maken zich via hun Twitteraccount alvast sterk dat het door hun aanwezigheid nog een aantal graden warmer is geworden in Sevilla.

Er worden hoge temperaturen voorspeld wanneer de Belgen en Portugezen zondagavond aan hun achtste finale beginnen. De aftrap is om 21u.