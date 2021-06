Thomas Meunier weet dat er nu om de knikkers wordt gespeeld

De Rode Duivels zijn vandaag naar Spanje vertrokken voor de partij tegen Portugal. Voor het vertrek had Thomas Meunier nog even tijd om de RTBF te woord te staan.

De RTBF haalde Thomas Meunier voor de camera en vroeg hoe de ploeg zich voelde: "Ons humeur zou niet beter kunnen zijn dan momenteel", aldus Meunier. "De opwinding neemt beetje bij beetje toe." Om te slagen tegen Portugal, heeft hij een gezonde combinatie van "plezier en professionaliteit" in gedachten.

Iedereen had verwacht dat de Rode Duivels vlot door de groepsfase zouden geraken. Vanaf nu is elke wedstrijd alles of niets. Dit beseft Meunier ook: "Nu komen we tot de kern van de zaak. "Nu hebben we geen recht meer op een uitschuiver, we gaan er alles aan doen om te slagen", belooft Meunier.