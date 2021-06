Rode Duivels hoeven de temperaturen tijdens wedstrijd tegen Portugal dan toch niet te vrezen

Vrijwel meteen nadat bekend werd dat de Rode Duivels de tegenstander zouden zijn van Portugal en in Sevilla gingen spelen, merkte Fernando Santos op dat de hitte misschien wel een bondgenoot kon zijn van de Portugezen. Zo'n vaart zal het niet lopen.

Zaterdagavond trainden de Rode Duivels in het stadion waar straks hun achtste finale doorgaat. Eerst een kwartiertje in aanwezigheid van de pers, nadien achter gesloten deuren, kwestie van niet te veel over de tactiek prijs te geven. Wel al een vaststelling die gemaakt kon worden: de temperatuur zal geen probleem vormen.

Het zal weliswaar warm zijn in Sevilla: er worden maximumtemperaturen rond de 34 graden Celsius voorspeld. Het voelde 's avonds echter niet drukkend aan. Het is wellicht een meevaller dat de wedstrijd pas aanvat om 21u 's avonds.

Deel van het veld in de schaduw

Een groot deel van het veld kwam zelfs in de schaduw te liggen, zodat de warmte in die zones zeker geen factor zal zijn. Geen voordeel voor de Portugezen dus. Beide landen strijden met gelijke wapens voor een plek in de kwartfinales.