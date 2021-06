'Sterkhouder is kwaad en wil weg bij Manchester City nu meer details rond Kane-bod bekend raken'

Het is geen geheim dat Manchester City maar al te graag wil uitpakken met de komst van Harry Kane deze zomer. En daar zouden ze ver voor willen gaan, heel ver.

In een van de laatste pogingen om Harry kane los te weken bij Manchester City, zouden de Citizens Raheem Sterling als pasmunt ingezet hebben.

En dat viel niet goed bij de Engelse international, die normaal gezien na het EK rond de tafel zou gaan zitten met het City-bestuur om een nieuw contract te onderhandelen. Nu hij gehoord heeft dat hij eigenlijk niet onmisbaar is bij City, zou hij het niet zien zitten om nog een contract te tekenen.

Bovendien heeft Sterling er dit jaar geen superseizoen op zitten voor City. In 31 wedstrijden maakte hij 10 doelpunten, vorig jaar was dat nog het dubbele. Sterling heeft nog een contract voor twee seizoenen bij City maar als ze er in Manchester nog geld voor willen ontvangen, hebben ze nog een jaar om hem te verkopen.