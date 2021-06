Vandaag vijf jaar geleden al: oprichter en bezieler van 1895, Erik Reynaerts, verliet ons veel te vroeg

Dag op dag vijf jaar geleden is het dat de voetbalwereld Erik Reynaerts verloor. Dé grote bezieler achter 1895, de overkoepelende supportersorganisatie van de Rode Duivels. Zijn werk wordt verdergezet, maar het gemis blijft.

Erik Reynaerts was een man met een missie. Hij wou in elk dorp, gemeente en stad een supportersclub van de Rode Duivels laten oprichten. Daarvoor bezocht hij honderden mensen en uiteindelijk stampte hij in samenwerking met de KBVB 1895 uit de grond.

Er werden groepsreizen georganiseerd voor elke uitmatch. Hij zorgde mee voor de Duivels-gekte. Op het EK in Frankrijk, net na de match in Toulouse waar de Rode Duivels de 1/8ste finale tegen Hongarije speelden, vertrok hij met de fiets richting hotel. Uren later kwam het verschrikkelijke nieuws.

Ook hij wordt vandaag geëerd door de supporters. Zijn werk wordt voortgezet door zijn pupil, Tijs Cools, die de leiding van 1895 nu in handen heeft.