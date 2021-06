Wat hebben we geleerd van speeldag 3 op het EK? Regenbogen en dynamiet

Ook op het EK kijken we natuurlijk naar alle wedstrijden. En dus mag u zoals elke speeldag opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Denemarken staat op

Van de hel naar de hemel. Denemarken zorgde voor een geweldige prestatie tegen - een toegegeven, niet zo sterk - Rusland en mag zo alsnog naar de achtste finales.

Wordt het zo alsnog een sprookje voor Danmarks Danymite? Dat zullen de komende twee weken nog duidelijk moeten maken.

9 op 9

Was het altijd met goed voetbal van de Belgen of de Nederlanders? Neen, maar beide landen wisten wel hun drie wedstrijden te winnen.

Dat deed ook opnieuw een prima Italië - met een heleboel invallers nota bene. Zweden is met 7 op 9 dan weer de meest verrassende groepswinnaar.

Spanje eindelijk los?

Lange tijd leek het echt nergens naar, maar plots is de machine van Spanje dan toch een beetje aangeslagen - weliswaar tegen een matig Slowakije.

De spitsen weten het doel nog altijd niet staan, maar er is toch een eerste stapje in de goede richting gezet. Benieuwd hoe het afloopt in de knockoutfase.

FLOP

Droef Duitsland

Het is en blijft opletten, want Duitsland is en blijft een toernooiploeg. Maar tegen Hongarije hebben ze wel geflirt met de uitschakeling.

Het leek tegen de moedige Hongaren werkelijk nergens naar en ondanks een belegering viel vooral het gebrek aan daadkracht op. Werk aan de winkel.

Droef in Duitsland

Droever nog was het hele gedoe rond het relletje vooraf met de regenbogen in en rond het stadion in München.

Een politiek statement, gezien de antihomowetgeving in Hongarije? Het standpunt van de UEFA was ronduit lachwekkend.

Turkije

Turkije was vooraf een 'dark horse' bij vele 'kenners', maar viel voor de derde keer op rij stevig door de mand. En zowel Zwitserland als Wales maakten niet eens zoveel indruk.

Het is zo een bittere bil om slikken voor de Turken, die echt meer hadden verwacht dan de erg matige en magere 0 op 9.