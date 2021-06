Liverpool zit achter Franse aanvaller van Bayern München aan: 35 miljoen euro is niet genoeg

Coman toont al enkele jaren bij Bayern München dat hij iets in zijn mars heeft, maar een seizoen lang schitteren heeft de Fransman nog niet gedaan. Liverpool wil de Fransman nu binnenhalen, maar er is nog een verschil tussen de vraagprijs en aanbodprijs. Bayern München wil 50 miljoen euro krijgen voor de winger.

De huidige linkerflank van Liverpool, Sadio Mané, kende een moeilijk seizoen. Mogelijk probeert de ploeg van Rode Duivel Origi de concurrrentie aan te scherpen om zo Mané terug naar zijn oude niveau te pushen.

Bayern Munich have rejected a €35m offer from Liverpool from Kingsley Coman, according to La Gazzetta dello Sport. Bayern want €50m for the winger. #FCBayern #LFC