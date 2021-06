Immobile gelooft Belgische mist niet: "Ze zullen gewoon aan de aftrap staan"

De Rode Duivels kruisen vrijdag de degens met Italië. De inzet: een plaats in de halve finale van het EK. Ciro Immobile verwacht een lastige wedstrijd tegen België.

"België is een team dat ons in de problemen kan brengen", windt Ciro Immobile er geen doekjes om. "Maar we zijn geconcentreerd en klaar om het maximale te geven. Uiteindelijk moeten we de lijn van de voorbije wedstrijden gewoon doortrekken."

De aanvaller is trouwens één van de pionnen die de Belgische verdediging vrijdag aan banden zal moeten leggen. "Het belangrijkste voor mij is winnen. Ik lever met plezier mijn doelpunten in als dat wil zeggen dat we op het einde die beker mee naar huis nemen."

Het moet overigens gezegd: het frustreert de Italianen dat er geen duidelijkheid is over de blessures van Eden Hazard en Kevin De Bruyne. "Ik denk eigenlijk dat ze allebei gewoon aan de aftrap zullen staan. (glimlacht) Of daar bereiden we ons toch op voor."