Opvallend: Jamaica wil talent van Manchester United overtuigen om voor hen te spelen in plaats van voor Engeland

Greenwood zit niet in de selectie van de Engelse nationale ploeg voor het EK. Hoewel de de aanvaller nog maar 19 jaar is, zal dat een teleurstelling geweest zijn want hij heeft zich al geregeld getoond bij Manchester United. Jamaica hoopt de jonge aanvaller te kunnen gebruiken om zich te kwalificeren voor het Wereldkampioenschap in 2022.

Greenwood heeft een marktwaarde van 50 miljoen euro en scoorde afgelopen seizoen twaalf goals en gaf zes assists in 52 optredens over alle competities volgens transfermarkt.

The Manchester United forward qualifies for Jamaica through his parents and could still switch countries despite having played for England | @mcgrathmike https://t.co/88wpzt26PK