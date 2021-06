OFFICIEEL: Eindelijk witte rook bij Tottenham

Het heeft even geduurd maar Tottenham heeft eindelijk zijn nieuwe trainer beet.

Nuno Espirito Santo is de nieuwe trainer van Tottenham Hotspurs. Dit maakte de club vanavond bekend via hun officiële kanalen. De 47 jarige coach komt over van Wolverhampton Wanderers waar hi na vier jaar zijn contract in onderling overleg had stopgezet.

De voormalige trainer van Porto, Valencia en Wolverhampton staat voor de zware opdracht om eindelijk met Tottenham een prijs te winnen. Hij kan alvast in de verdediging rekenen op onze landgenoot, Toby Alderweireld, die momenteel zeer sterk bezig is met de Rode Duivels op het Europees Kampioenschap.