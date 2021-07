Martinez doet niet mee aan tactische spelletjes: "We willen allemaal dat Kevin en Eden spelen, maar dat is nog niet zeker"

Roberto Martinez hoeft zich geen zorgen te maken over zijn toekomst, ook na het EK zal hij nog bondscoach zijn van de Rode Duivels. Zo kan hij zich volledig focussen op dit EK en de volgende tegenstander: Italië.

Hét gespreksonderwerp op de persconferentie daags voor de kwartfinale tegen Italië was natuurlijk de blessurelast bij de Rode Duivels. Zowel Kevin De Bruyne als Eden Hazard zijn onzeeker voor de clash met de Azzurri.

"Jullie hebben het ook gezien, ze trainen nog niet mee met de groep. Het is een race tegen de klok en zullen tot het laatste moment wachten om een beslissing te nemen. Ik doe niet flauw of probeer geen mist te spuien, het is nu eenmaal zo", aldus de bondscoach. "Kevin is de beste spelmaker ter wereld, iedereen wil hem wel in zijn ploeg... als hij fit is tenminste."

De Rode Duivels spelen in München tegen Italië en dus niet in Rome, waar de Italianen hun drie groepswedstrijden speelden. "Je ziet toch dat het een verschil is om in eigen huis te kunnen spelen of niet. Italië tegen Oostenrijk was helemaal anders dan in de groepsfase. Ook Engeland en Denemarken hebben dat al getoond', klinkt het.