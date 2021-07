Walter Baseggio, zelf half Italiaan, onder de indruk van revelatie: "Ik had hem zelfs aangeraden bij enkele Belgische clubs"

Walter Baseggio kent de Squadra natuurlijk heel goed. Italië is het land van zijn ouders en van zijn vrouw. De voormalige Rode Duivel heeft zijn hart echter meer verpand aan België. En hij ziet hen nog steeds als toernooifavoriet.

Maar hij ziet wel enkele leuke spelers bij Italië. "Spinazzola is voor mij de ontdekking van het toernooi. De energie die hij in zijn spel legt, is mooi om zien. Ontdekking is misschien het verkeerde woord, want ik heb hem een paar jaar geleden aangeraden aan een paar clubs in België", zegt hij in HLN.

In Italië willen ze de Rode Duivels de favorietenrol opduwen. "Ja, ik volg de Italiaanse tv-programma's over het EK op de voet. Er is vertrouwen in het eigen team, België wordt net iets sterker ingeschat. In percentages zou ik het 55%-45% uitdrukken."

"België moet wel hopen dat zowel De Bruyne als Hazard fit geraken, al zou dat in het geval van Eden toch een klein mirakel zijn. Tegen Rusland ging het nog wel zonder die twee, maar Rusland is in niets te vergelijken met Italië. Stel dat de Rode Duivels het zonder Kevin en Eden moeten stellen, dan kan het voor mij écht alle kanten uit."