Courtois geeft toe dat er fouten gemaakt werden: "Maar verloren van een waardige tegenstander"

Thibaut Courtois moest zich twee keer omdraaien en daar kon hij zelf weinig aan doen. De doelman zag twee keer een Italiaan aanleggen en de bal buiten zijn bereik trappen. "Dit komt hard aan", zei hij.

“Je weet dat je tegen goeie ploeg staat te spelen, ze hebben veel wedstrijden na elkaar niet verloren. Zij begonnen gretiger, wij kregen wel de beste kansen", klonk het bij Sporza. "We geven die goal een beetje weg op een moment dat we het moeilijk hadden. Een beetje ongelukkig balverlies."

"De tweede goal is ook spijtig, zo net voor rust. We moeten daar misschien uitstappen, maar ja, hij trapt hem mooi binnen. Toen kwamen we terug, en ik had het gevoel dat we nog konden scoren. Voorzetten die net niet aankomen, is beetje het verhaal van vandaag: ‘Net niet’. Het is ook hun verdienste.”

En het volgende EK zal de ploeg er waarschijnlijk toch wel wat anders uitzien. Dus Courtois wou niet te ver vooruitblikken. De Nations League en het WK. “Het is inderdaad drie jaar tot het volgende EK, dat is lang. ‘t Is jammer dat het zo moet zijn. We verliezen tegen een waardige tegenstander die goed speelde. Nu hebben we de Nations League in oktober. Dat is niet hetzelfde, maar hopelijk kunnen we daar goed spelen. En dan het jaar erna hebben we al het WK. Maar het is een tik, ja”, besluit Courtois.