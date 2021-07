Club Brugge blijft zich verder professionaliseren en haalt gerenommeerde specialist in huis

Data-analyse komt ook in België steeds meer in the picture. Zo legt Peter Verbeke en zijn scoutsteam bij RSC Anderlecht sterk de nadruk op het gebruik van data bij het rekruteringsproces. Ook bij het KV Oostende van CEO Gauthier Ganaye is data-analyse een stokpaardje.

Club Brugge heeft zijn sportieve staf nu uitgebreid met een echte specialist in dit vakgebied. Jan Van Haaren werkte als Data Editor voor EA Sports, de makers van de bekende FIFA-computergames.

"Ik kijk er naar om te helpen bij het implementeren en het gebruik van data bij één van de meest innovatieve clubs ter wereld", klinkt het via LinkedIn.

I am excited and proud to announce that I have joined reigning Belgian champions @ClubBrugge as Data Scientist. I am looking forward to helping drive the adoption of data throughout one of the world's most innovative football clubs.