OFFICIEEL: Middenvelder verlaat de Franse kampioen voor Leicester City

Leicester City heeft opnieuw een goede zaak gedaan op de transfermarkt. Nadat de Engelse club eerder al Patson Daka en Ryan Bertrand kon binnenhalen, heeft het zich nu versterkt met Boubakary Soumaré.

Boubakary Soumaré is een 22-jarige middenvelder en staat bekend als een groot talent. Zo toonden enkele Europese topclubs in het verleden al interesse in de jonge Fransman. Hij tekende een contract voor 5 seizoenen bij Leicester City.