Een Franse journalist tackelt de Rode Duivels na hun uitschakeling: "Hoe is het mogelijk mijn kleine Meunier?"

Gilles Favard, de man die met zijn opmerkingen dat de Rode Duivels beter naar huis zouden gaan om frieten te gaan eten, liet zich vrijdagavond op Twitter gaan na de uitschakeling van de Rode Duivels in de kwartfinales van het EK.

De journalist van L'Equipe stuurde een rechtstreekse sneer naar de Belgische spelers: "Meunier heeft gelijk: het EK is moeilijker te winnen dan het WK. En als je geen van beide hebt gewonnen, hoe is het mogelijk mijn kleine Meunier?"

Meunier a raison le Championnat d'Europe et plus dure a gagner que la Coupe du Monde ...........et quand tu as gagné aucune des deux c'est comment mon petit Meunier ?