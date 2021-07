Vertonghen slaat mea culpa: "Dit was een foute beslissing van mij"

't Is altijd iets dat fout loopt en meestal is het een individuele fout. Deze keer was het aan Jan Vertonghen om in de fout te gaan. De ervaren verdediger wou uitvoetballen toen het aangeraden was om de bal weg te keilen.

Achteraf gaf hij dat ook toe. “Ik baal daar enorm van. Het was een periode van de match waarin we weinig balbezit hadden en ik wou proberen de bal in de ploeg te houden. Achteraf bekeken was dat natuurlijk de foute keuze. Ik had die bal moeten wegtrappen. In de eigen zestien was het niet aangewezen om uit te voetballen. Een foute beslissing van mij.” Hij sloeg mea culpa en gaat er een paar nachten niet van slapen. “Dit doet pijn. Een gemiste kans, dit EK. Net zoals de vorige toernooien met deze generatie. Als je deze match achteraf analyseert, kom je uit bij die te makkelijke tegengoals en onze gemiste kansen, maar uiteindelijk kom je bij hetzelfde uit. En dat is dat we uitgeschakeld zijn.” "De twee tegengoals zijn onze schuld, de kansen op 2-2 hebben we gemist. Tot twee keer toe dacht ik dat Lukaku de bal al had binnengewerkt... Dit doet pijn.”