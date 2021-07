Waarom het Deense succes ook Racing Genk goed uitkomt

Denemarken zit bij de laatste vier op het EK, wie had dat pakweg twee weken geleden gedacht? Een van de smaakmakers in het Deense team is ongetwijfeld Joakim Maehle.

Dat de flankspeler over een extra paar longen beschikt, wisten we al langer. Zaterdag tegen Tsjechië bewees Maehle met een weergaloze assist op Dolberg andermaal dat hij een fantastische voetballer is. Met twee goals en een assist op dit EK kan Maehle straffe statistieken voorleggen. De naam van Joakim Maehle (24) zal intussen bij heel wat Europese topclubs genoteerd staan. En daar zal ook Racing Genk zich bij in de handen wrijven. De Limburgers hebben bij Maehles overgang naar Atalanta immers een doorverkooppercentage van 12.5% op de meerwaarde bedongen. Maehle verkaste in januari voor twaalf miljoen naar Atalanta, waar hij nog tot 2025 onder contract ligt. Hoe dan ook, bij een transfer van Joakim Maehle passeert Racing Genk nog eens langs de kassa.