Is verdediger van Manchester United op dit moment de beste linksback ter wereld? Hij krijgt alvast een zeer opvallende bijnaam

Na een sterk seizoen bij Manchester United, maakt Luke Shaw nu ook heel wat indruk bij de nationale ploeg van Engeland. Tegen Oekraïne was de Engelse linksback namelijk opnieuw goed voor 2 assists.

In de eerste wedstrijd op dit EK kwam Luke Shaw nog niet in actie, want dan kreeg Trippier op zijn positie de voorkeur. Daarna kwam de verdediger van Manchester United wel in de ploeg en hij maakt heel wat indruk.

Zo was de linksback in vier wedstrijden al goed voor drie assists. Het levert hem een opvallende bijnaam op, want de naam "Shawberto Carlos" gaat rond op sociale media. Ook Jadon Sancho gaf hem al deze bijnaam. Uiteraard een verwijzing naar de Braziliaan Roberto Carlos, misschien wel de beste linksback aller tijden.