OHL staat op het punt om twee nieuwe verdedigers binnen te halen

OH Leuven is van plan om nog deze week de transfers van twee verdedigers af te ronden. Volgens Het Nieuwsblad gaat het om de Turkse centrale verdediger Cenk Özkacar van Lyon en de Franse linkerflankverdediger Scotty Sadzoute van Lille.

OHL was dringend op zoek naar verdedigende versterking. Özkacar is een 20-jarige Turkse linksvoetige centrale verdediger van Lyon. Hij wordt in principe geleend.

Sadzoute komt wel op definitieve basis over en er ligt een contract voor drie seizoenen voor hem gereed. De 23-jarige Fransman zat bij de B-ploeg van Lille. Hij kan de hele linkerflank voor zijn rekening nemen. Hij werd voorig seizoen uitgeleend aan tweedeklasser Pau, waar hij 36 matchen speelde.