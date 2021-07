Nieuwe uitdaging voor ex-doelman Club Brugge

Hij is er ondertussen al 38, maar hij blijft vooralsnog gewoon lekker verder voetballen én heeft een nieuwe uitdaging mee.

Ludovic Butelle heeft er nog zin in. De ex-doelman van Club Brugge heeft namelijk een nieuwe club gevonden.

Nieuwe uitdaging

Hij zal Angers verlaten en in derde klasse bij Red Star FC gaan voetballen in het volgende seizoen. Dat nieuws is geofficialiseerd.

In 2016 werd hij kampioen bij Club Brugge, enkele jaren later vertrok hij naar Frankrijk waar hij afgelopen seizoen ook tweede doelman werd.