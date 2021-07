Giroud op weg naar Italiaanse topclub: binnenkort ploegmaat van Rode Duivel

Giroud speelt al sinds 2012 in Londen. Eerst bij Arsenal tot 2018 en daarna bij Chelsea. Nu kan de Franse spits ploegmaat worden van Alexis Saelemaekers bij AC Milan. Daar zal hij de concurrent van Zlatan Ibrahimovic zijn.

Giroud scoorde afgelopen seizoen 11 keer in 31 optredens over alle competities en won de Champions League met Chelsea.

AC Milan are still working to sign Olivier Giroud. Talks progressing and new contacts in the next hours with Giroud agents and Chelsea in order to reach an agreement. @DiMarzio šŸ”µ #ACMilan #CFC