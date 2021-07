José Mourinho is vastberaden om opnieuw succes te brengen bij AS Roma

José Mourinho heeft donderdagmiddag zijn eerste persconferentie gegeven als trainer van AS Roma. De Portugees is vastberaden dat hij de Romeinen de weg omhoog kan wijzen.

Met Mourinho hopen de Amerikaanse eigenaren van Roma in de komende jaren weer om de prijzen mee te doen. "Binnen drie jaar vieren we feest bij Roma", zei Mourinho al lachend tegen het einde van de persconferentie. Op de daaropvolgende vraag van een Italiaanse journalist of dat moment zal resulteren in een toename van het aantal pasgeboren in Rome dat José gaat heten, antwoordde hij: 'Nee, Giuseppe's...'

Mourinho die in april van dit jaar aan de kant werd gezet bij Tottenham Hotspur, legde uit dat hij in Rome de tijd krijgt om aan iets moois op te bouwen. '"Tijd is het sleutelwoord in ons project. Dat woord bestaat eigenlijk niet in het voetbal, maar bij ons wel. Ik heb uitvoerig met de eigenaren gesproken en zij gaan niet voor incidentele successen. We willen met Roma terug naar de top en daar blijven", verklaarde Mourinho, die zich met de Romeinen komend seizoen kan gaan opmaken voor de Conference League.