Nederlandse EK-revelatie in de belangstelling van Premier Leagueploeg

De Nederlandse rechterflankverdediger Denzel Dumfries vertrekt mogelijk naar Everton. De Premier Leagueploeg heeft interesse getoond in de PSV-speler.

Er werd voor het EK in Nederland wat getwijfeld aan Dumfries, maar hij toonde zich een betrouwbare en belangrijke pion van het Nederlandse elftal. De flankverdediger was heel secuur en nam de hele flank voor zijn rekening. Hij scoorde twee keer in vier wedstrijden op het EK.

Nu zou Everton hem willen halen volgens The Sun, maar ook Inter Milan toont interesse. Zijn toekomst ligt dus zeer waarschijnlijk niet meer bij PSV want daar mag hij vertrekken en er is genoeg interesse.