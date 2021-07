OFFICIEEL: AA Gent bevestigt vertrek van Niklas Dorsch naar Bundesliga

Dorsch gaat Gent zo'n zeven miljoen euro opleveren, weet Het Nieuwsblad. Dat kan nog oplopen tot acht miljoen via bonussen. De 23-jarige middenvelder kwam een jaar geleden aan bij Gent, dat hem weghaalde bij de Duitse tweedeklasser Heidenheim. Ze betaalden toen 3,5 miljoen.

Hij toonde zijn voetbalkwaliteiten, maar Hein Vanhaezebrouck was toch niet de grootste fan. Gent gunde hem dus zijn transfer en trok met Hjulsager en De Sart al twee middenvelders als vervangers aan.

Viel Erfolg bei @FCAugsburg! Time to shine in the @Bundesliga_DE @NiklasDorsch30✨💥 #kaagent #transfer #jpl pic.twitter.com/x5PeDL45Zn