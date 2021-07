Ronald Koeman maakt zich zorgen omdat Lionel Messi nog altijd niet heeft bijgetekend

Dat Lionel Messi nog steeds niet heeft bijgetekend bij Barcelona baart Ronald Koeman zorgen.

„Wanneer zoiets niet opgelost wordt, moet je je altijd zorgen maken”, vertelt de manager van Barcelona tegenover Marca. „Maar ik heb volop vertrouwen in onze voorzitter Joan Laporta dat hij dit gaat oplossen. Het is onzettend belangrijk voor de club, maar ook voor de competitie is het belangrijk dat de beste speler ter wereld binnen boord blijft. We moeten ons allemaal inspannen om te zorgen dat hij bij ons blijft.”

Barcelona verkeert financieel in zwaar weer en moet volgens het Catalaanse radiostation RAC 1 de loonkost met 187 miljoen euro laten slinken. Dat is een flinke klus als tegelijkertijd de sterspeler voorzien moet worden van een nieuw contract.

Messi is momenteel in Zuid-Amerika actief met de nationale ploeg van Argentinië. Daar heeft het land de finale van de Copa America bereikt. Zondagnacht wordt de finale tegen Brazilië gespeeld.