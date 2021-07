Ronald Koeman ziet drukke voetbalzomer goudhaantje met lede ogen aan: "Het is te veel"

Wat maakte de 18-jarige Pedri een sterke beurt op het EK. Nog niet eens zo lang geleden speelde hij nog voor Las Palmas, de afgelopen weken speelde de Barcelona-middenvelder nagenoeg alles bij La Roja.

Enkele weken uitrusten om dan te knallen bij Barcelona, zou je denken. Niets is echter minder waar, want Pedri is door Spanje ook geselecteerd voor het olympisch toernooi.

Dat Barcelona-coach Ronald Koeman hier niet voor staat te springen, moge duidelijk zijn. Op een persconferentie stelde hij zich luidop vragen bij de drukke voetbalzomer van zijn goudhaantje. "De Olympische Spelen? Dat is gewoon te veel voor hem. Twee eindtoernooien in één zomer, dat kan gewoonweg niet. Hij speelde nagenoeg alles in de competitie en op het EK. En dan nu een dag of vier vakantie en naar Tokio? Dat kan niet!"

"Ik begrijp dat de spelers die olympische droom hebben, maar we moeten beschermen. De kalender is sowieso al erg gevuld en complex", aldus Ronald Koeman..