Transfer van Sergio Ramos roept vragen op

Na het seizoen 2019/2020 kreeg Thiago Silva geen nieuw contract van PSG omdat de centrale verdediger te oud was volgens het bestuur. Ze gaven liever meer kansen aan jongere spelers. Toch geeft het bestuur nu Sergio Ramos een tweejarig contract terwijl hij even oud is als Silva vorig jaar was.

Mogelijk zag de sportieve cel van de Franse grootmacht hoe belangrijk Thiago Silva dit seizoen was voor Chelsea dat de Champions Leugue won en hopen ze dat Sergio Ramos hetzelfde kan betekenen voor de ploeg uit Parijs.

Strange thing about PSG signing Sergio Ramos. Club released Thiago Silva when he was same age because they felt he was past it. Thiago Silva went to be a big part of reason why Chelsea won Champions League. Now Ramos gets two years. So what's the PSG strategy?