Domper voor Engeland: toptalent slaat laatste training voor EK-finale noodgedwongen over

Foden startte in de eerste wedstrijd van het EK nog voor Engeland, maar door de enorme aanvallende weelde in de selectie moest hij daarna vaak genoegen nemen met een rol als invaller. Toch zou het een domper zijn voor bondscoach Southgate als hij één van zijn wingers verliest.

De andere spelers die op de flanken kunnen spelen voor Engeland zijn: Marcus Rashford, Jadon Sancho, Raheem Sterling, Bukayo Saka en eventueel Jack Grealish al kan die laatste ook een meer centrale rol vervullen. Genoeg waardige vervangers dus.

Zondag neemt Engeland het op tegen Italië in de EK-finale op Wembley.

