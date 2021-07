Jurgen Klopp krijgt volgend seizoen mogelijk luxeproblemen op het middenveld

Als Liverpool er in slaagt om die twee spelers vast te leggen dan hebben ze komend seizoen een middenveld om u tegen te zeggen. Thiago kwam vorige zomer over van Bayern München en Fabinho en Henderson zijn ook zeer gewaardeerde krachten. Saúl en Tielemans zullen Jurgen Klopp luxeproblemen geven.

Nederlandse middenvelder Georginio Wijnaldum vertrok transfervrij naar Paris Sant-Germain deze zomer. De kans is groot dat Liverpool alleen Saúl of alleen Tielemans haalt om het vertrek van Wijnaldum op te vangen.

Liverpool are preparing a €40m offer to sign Saul Niguez from Atletico Madrid, according to AS 🇪🇸 pic.twitter.com/PXeObrfxBe

Fresh rumours emerging from Belgium suggesting Liverpool are keen to sign Youri Tielemans. He would fit neatly into Jurgen Klopp’s set-up and would be a great signing #LFC pic.twitter.com/UDTQUGqjtb