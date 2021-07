Van den Brom ontdekt verrassende optie: "Ik kende hem niet, maar als hij het zo invult..."

Er waren ook lichtpunten in de oefenmatch van Genk tegen Groningen. Zo ontdekte John van den Brom een bijkomende optie in de spits.

Na de rust kwam Joseph Paintsil - teruggekeerd van een uitleenbeurt aan het Turkse Ankaragücü - Cyriel Dessers vervangen in de spits. De Ghanees deed dat opvallend goed en scoorde ook de gelijkmaker.

“Ik leer hem nu pas kennen”, besloot Van den Brom in Het Nieuwsblad. “Hij heeft mij positief verrast. Met zijn loopacties in de diepte, met zijn verrassende bewegingen. Dat hij in principe geen diepe spits is? Hij is op meerdere posities inzetbaar, zoals veel andere jongens bij ons. Maar als hij die spitspositie zo invult, is dat een bijkomende optie.”